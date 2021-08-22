Жители двух поселков в Хабаровском крае перестанут страдать от недостатка питьевой воды Фото: Правительство Хабаровского края

Несколько лет жители поселков Ванино и Токи в Хабаровском крае страдали из-за недостатка питьевой воды ее низкого качества. Но вскоре эта проблема будет решена. В ближайшее время водопровод обновят, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Всего проложено 9 километров сетей водопровода, которые будут поставлять воду в дома сельчан из месторождения Чистоводного. В общей сложности, на реконструкцию затрачено 255 миллионов рублей. Деньги были выделены как из регионально, так и из федерального бюджетов.

- Объект будет завершен до холодов, в ближайший месяц. Важно, что здесь работают наши, местные специалисты, а все комплектующие для водовода произведены в Хабаровске. Люди давно просили воду. Несколько эксплуатирующихся сейчас водозаборов очень старые. Теперь воду будут брать из одного источника с хорошими запасами, - сказал врио губернатора края Михаил Дегтярев, который посетил объект.

В правительстве региона отметили, что новый водозабор позволит не только сделать комфортнее жизнь местных жителей, но и даст возможность для промышленного развития территории.

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