Погода в Хабаровске 23 августа 2021: местами небольшой дождь Фото: Олег УКЛАДОВ

23 августа на всей территории края пройдут небольшие дожди. Столица региона не станет исключением. Днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Ночью до +18. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду.

На юге региона днем будет около +27 градусов, ночью от +17 до +23. Местами возможны порывы юго-восточного ветра от 7 до 14 метров в секунду.

В центральных районах днем от +24 до +28, ночью от +11 до +20. Ветер преимущественно восточных направлений метров от 5 до 10 в секунду.

На севере края днем будет от +16 до +28 градусов, ночью от +12 до +19. Ветер, северо-восточный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

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