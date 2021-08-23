В Хабаровске зафиксирован новый скачок заболеваемости коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще 309 человек заболело за сутки коронавирусом в Хабаровском крае. Подавляющее большинство случаев зафиксировано в столице региона - 279. Все остальные заболевшие получили положительные результаты тестов, находясь в Хабаровском районе, сообщили в минздраве края.

- Выздоровели 316 человек, 23 пациента находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Один скончался. Сейчас в регионе развернуто 1809 коек для ковид-больных. Из них свободны 466, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 300 063 человека. Из них 250 316 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 72 388 случаев коронавируса:

66 183 человека выздоровели;

5534 находятся на лечении (1403 в стационаре, амбулаторно 4131);

Скончался 671 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.