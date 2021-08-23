За покупку осетра жителю Хабаровского края грозит четыре года заключения
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
Житель Хабаровского края может отправиться в колонию за то, что купил четыре куска осетрины у незнакомца. На него заведено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД Хабаровского края.
Мужчина был взят в разработку полицейскими, и те пришли к нему домой с обыском. Нашли четыре куска краснокнижной рыбы весом около пяти килограммов.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации». Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Арестовывать мужчину не стали. Он должен будет явиться в суд. Рыбу у него изъяли.
В ведомстве напоминают: наказание можно получить не только за ловлю, но и за покупку особенно ценных диких животных и водных биологических ресурсов.
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