Для хабаровских студентов завершается трудовой семестр
Фото: Администрация Хабаровска
Лето подходит к своему концу, а это значит, что у хабаровских студентов закрывается очередной трудовой семестр. За минувшие месяцы они успели набраться опыта в различных сферах, работая по таким направлениям как «Проводник», «Строитель», «Путина» «Вожатый», «Социолог», сообщили в администрации города.
Так, например, 70 человек пришли в РЖД и занимались монтажом путей. Учащиеся вузов освоили выправку пути в профиле, регулировку и разгонку зазоров, рихтовку и перешивку, а также одиночную смену элементов верхнего строения пути.
Для крупных предприятий, у которых пик активности в работе из-за климатических условий приходится именно на летний период, помощь студентов чрезвычайно полезна, ведь это отменяет необходимость держать лишние штатные единицы на протяжении всего остального года. А для молодых людей это удачная площадка для профессионального старта.
= Ребята привлекаются на работу летом, а в остальное время они заняты учебой. Молодых людей отличает энергичность, инициативность, дисциплинированность и высокая производительность труда. Все это делает студенческие отряды незаменимыми при проведении строительных работ, — отметил заведующий сектором управления по делам молодежи и социальным вопросам Семен Панюшкин.
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