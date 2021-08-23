В Хабаровске оказались сломаны больше половины уличных камер Фото: Георгий КОПЫТИН

В Хабаровске возникли проблемы с реализацией программы «Безопасный город». За годы эксплуатации вышли из строя больше половины уличных камер. Выяснилось, что никто за девять лет не выделил деньги на их диагностику и ремонт, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Всего в столице региона была установлена 331 камера.

- Бюджетные средства на ремонт и поддержание работоспособности оборудования не выделялись, что привело к утрате работоспособности 186 видеокамер, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокурор, занимающийся этим дело обратился в суд, но его требование решить проблему с видеонаблюдением осталось без удовлетворения.

- Не согласившись с выводами суда первой инстанции, его решение обжаловано. Апелляционной инстанцией решение Центрального районного суда Хабаровска отменено, требования прокурора удовлетворены, - добавили в пресс-службе.

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