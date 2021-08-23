Забил до смерти: житель Хабаровского края обвиняется в убийстве гражданской жены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае вскоре на скамье подсудимых предстанет житель села Оглонги. Он обвиняется в убийстве своей гражданской жены, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

- Установлено, что в апреле текущего года 35-летний мужчина во время распития спиртных напитков поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта нанес ей множественные удары рукой и ногой по голове и телу потерпевшей. От полученных травм потерпевшая скончалась, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Когда мужчину задержали, он сразу же во всем сознался. Отпираться было бессмысленно - доказательств его вины было достаточно.

Сейчас дело передано на рассмотрение в суд. Убийце грозит 15 лет лишения свободы.

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