Забил до смерти: житель Хабаровского края обвиняется в убийстве гражданской жены
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае вскоре на скамье подсудимых предстанет житель села Оглонги. Он обвиняется в убийстве своей гражданской жены, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
- Установлено, что в апреле текущего года 35-летний мужчина во время распития спиртных напитков поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта нанес ей множественные удары рукой и ногой по голове и телу потерпевшей. От полученных травм потерпевшая скончалась, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Когда мужчину задержали, он сразу же во всем сознался. Отпираться было бессмысленно - доказательств его вины было достаточно.
Сейчас дело передано на рассмотрение в суд. Убийце грозит 15 лет лишения свободы.
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