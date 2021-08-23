В Хабаровске «Лада» сбила пешехода: мужчина доставлен в реанимацию Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске утром 22 августа водитель за рулем «Лады Гранты» сбил пешехода. Пожилой мужчина в этот момент переходил дорогу на «зебре», сообщили в городской ГИБДД.

Все произошло неподалеку от дома №116 на Комсомольской. Там есть пешеходный переход, но он не регулируется. Водитель «Лады» не пропустил человека. В итоге тот был доставлен с множественными травмами сначала в больницу на осмотр, а после мужчину перевели в реанимацию.

- Установлено, что водитель автомобиль имеет стаж в 30 лет. В момент ДТП он был трезв. Его автомобиль застрахован, - добавили в пресс-службе ведомства.

Теперь в зависимости от того, как будет проходить лечение 72-летнего пациента, будет определено наказание для автомобилиста.

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