В Хабаровске сменился начальник управления дорог и внешнего благоустройства Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске сменился начальник управления дорог и внешнего благоустройства. Руководящий пост по одному из самых сложных и ответственных направлений деятельности мэрии занял Александр Васильев. С 23 августа он вступил в должность, сообщили в администрации города.

- Александр Васильев родился в 1989 году. Имеет два высших образования: в 2011 году окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», квалификация - инженер; в 2012 году окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация - юрист, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Также Васильев прошел обучение по работе с госзакупками, курсы по организации дорожного строительства и муниципального управления в сфере городского хозяйства.

Также он был награжден почетной грамотой администрации города Хабаровска, благодарностью мэра города Хабаровска и благодарственными письмами администрации города.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.