В Хабаровске сменился начальник управления дорог и внешнего благоустройства
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске сменился начальник управления дорог и внешнего благоустройства. Руководящий пост по одному из самых сложных и ответственных направлений деятельности мэрии занял Александр Васильев. С 23 августа он вступил в должность, сообщили в администрации города.
- Александр Васильев родился в 1989 году. Имеет два высших образования: в 2011 году окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», квалификация - инженер; в 2012 году окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация - юрист, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Также Васильев прошел обучение по работе с госзакупками, курсы по организации дорожного строительства и муниципального управления в сфере городского хозяйства.
Также он был награжден почетной грамотой администрации города Хабаровска, благодарностью мэра города Хабаровска и благодарственными письмами администрации города.
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