Хабаровский край вернулся к допандемийному уровню безработицы
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Экономика Хабаровского края стремительно восстанавливается. Регион вернулся к допандемийному уровню безработицы, сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.
По его словам, сейчас в статусе безработных официально находятся менее 1% жителей региона.
- Сейчас безработными официально зарегистрировано менее 1% работоспособных граждан - 6,2 тысячи человек. А в октябре 2020 года их было 26,8 тысячи человек, - рассказал Дегтярев.
Ранее решить вопрос с обеспечением людей работой поручал лично президент страны Владимир Путин. Дегтярев подытожил, что этот наказ главы государства удалось выполнить досрочно.
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