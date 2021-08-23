Хабаровский край вернулся к допандемийному уровню безработицы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Экономика Хабаровского края стремительно восстанавливается. Регион вернулся к допандемийному уровню безработицы, сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас в статусе безработных официально находятся менее 1% жителей региона.

- Сейчас безработными официально зарегистрировано менее 1% работоспособных граждан - 6,2 тысячи человек. А в октябре 2020 года их было 26,8 тысячи человек, - рассказал Дегтярев.

Ранее решить вопрос с обеспечением людей работой поручал лично президент страны Владимир Путин. Дегтярев подытожил, что этот наказ главы государства удалось выполнить досрочно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.