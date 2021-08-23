Жителя Хабаровска сбили два автомобиля Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Смертельное ДТП В Хабаровске: в ночь на 23 августа был сбит пешеход. Он угодил под колеса сразу двух машин с разницей в доли секунды. Об этом сообщили в ГИБДД города.

Как выяснилось, ночью мужчина неожиданно выскочил на проезжую часть. Приближающееся авто попросту не успело затормозить и на полном ходу сбило человека. Удар был такой силы, что пешехода отбросило на встречную полосу, и он вновь угодил под колеса теперь уже другой машины.

Мужчина получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой помощи. Кем является погибший, пока не установлено - при себе у него не было документов.

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