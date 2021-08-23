В честь основателя: на здании краевого правительства в Хабаровске открыли табличку с QR-кодом Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Еще в ноябре 2020 года у здания правительства Хабаровского края изменился адрес. Такое решение принял врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Дома номер 56 на улице Карла Маркса больше не существует. По нашей инициативе зданию правительства Хабаровского края присвоен новый адрес. Я думаю, с исторической точки зрения это справедливое решение, так как Муравьев-Амурский внес огромный вклад в развитие дальневосточных территорий, - сообщил Михаил Дегтярев.

А уже сегодня, 23 августа, здание правительства украсила табличка с QR-кодом, перейдя по которому можно узнать подробнейшую информацию о графе Н. Н. Муравьеве-Амурском. В рамках архивного проекта «Улицы Хабаровского края рассказывают…» по всему краю устанавливают информационные таблички с QR-кодами. В торжественном открытии поучаствовали молодые патриоты Хабаровска - городское отделение «Юнармии».

- Очень радостно, что мы открываем эту табличку на здании правительства, потому как еще полгода назад это здание было расположено на улице Карла Маркса. Мне как коренному хабаровчанину очень непонятно наличие улицы Карла Маркса в Хабаровске. Конечно, хотелось бы, чтобы вся улица была названа в честь Муравьева-Амурского. История края должна прослеживаться везде, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства края по социальным вопросам.

Кроме того, Евгений Никонов отметил, что в регионе, как и во всей стране, многие улицы названы в честь людей, не имеющих прямого отношения к краю. По его мнению, ситуацию необходимо менять. Например, назвать одну из улиц в честь Алексея Черного, вложившего немалые силы в развитие и становление региона.

В рамках проекта QR-коды появились уже на 22 улицах Хабаровского края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.