Хабаровчанка отсудила деньги за моральный ущерб и потерю заработка Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Хабаровчанка сумела через суд добиться того, чтобы владелец автостоянки выплатил ей деньги за моральный ущерб и потерю заработка. Женщина получила серьезную травму, упав в яму на паркинге, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

- В ходе судебного заседания установлено, что истец, находясь на автостоянке, поскользнулась и провалилась в яму, оставшуюся после выкорчеванного дерева. В результате падения получила перелом кости, длительное время находилась на стационарном и амбулаторном лечении, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокурор, который сопровождал дело, выступил в суде в поддержку горожанки и высказал позицию о необходимости удовлетворения требований истца.

В итоге требования женщины были полностью удовлетворены. Решение вступило в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.