24 августа в Хабаровске стартует Фестиваль-конкурс песчаных скульптур. Фото: министерство культуры Хабаровского края.

В Хабаровске с 24 по 28 августа пройдет фестиваль-конкурс песчаных скульптур. За четыре дня пять команд должны будут создать фигуры по своим эскизам и вынести их на суд авторитетного жюри, сообщили в минкультуры края.

Всем участникам будут выданы песчаные блоки в три квадратных метра. В девять утра в первый день соревнований состоится жеребьевка, а в 10 часов будет дан старт началу работ.

- По окончании работ 28 августа члены жюри из числа профессиональных художников, скульпторов и представителей Хабаровского краевого отделения «Союза художников России» оценят все скульптуры и распределят места между участниками, - рассказали в пресс-службе министерства.

Победителям достанется денежный приз в 100 тысяч рублей. Полюбоваться скульптурами горожане смогут на Комсомольской площади до конца сентября.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Хабаровского края. Организатор фестиваля - КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры» и Хабаровское краевое отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

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