50 квартир выделили на расселение из аварийного жилья в Хабаровске

50 квартир выделил на расселение из аварийного жилья в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске продолжается расселение людей из аварийного жилья. На этот раз выделено еще 50 квартир в новостройке на улице Аэродромной, сообщили в правительстве края.

- Правительством края по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева в сжатые сроки проведена большая работа по оперативной передаче квартир в муниципальную собственность. Все квартиры благоустроенные, с социальным ремонтом, здесь сделано все для того, чтобы можно было въехать и жить, - отметила министр имущественных отношений края Марина Костина.

Новые квартиры осмотрели члены Народного совета. В однушках есть все для комфортной жизни: дом подключен ко всем инженерным сетям, приборы учета потребления коммунальных услуг установлены.

Так, в одну из них вскоре въедет семья, которая жила на 18 квадратах площади. Теперь размер их жилья будет больше в два раза.

Переселение в скором времени ждет и тех, кто живет в аварийных домах по проспекту 60-летия Октября. На это правительство региона направит Хабаровску более 286 миллионов рублей.

Всего для расселения многоквартирных домов краевому центру необходимо 548 жилых помещений: 322 будут построены, а 226 приобретаются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.