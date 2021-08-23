«Ростелеком» в Хабаровском крае бесплатно ускорил интернет для 50 тысяч семей. Фото: ПАО «Ростелеком».

Ускорение коснулось около 50 тысяч клиентов компании, проживающих в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани и Ванино.

Скорость выросла в среднем в два раза. Ускорение проведено для клиентов, пользующихся услугами по оптическим сетям. В Хабаровске в домах с технологией GPON* скорость увеличена до 200 Мбит/с, в домах c технологией MetroEthernet** - до 100 Мбит/с. У клиентов компании в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани и Ванино в домах c технологией MetroEthernet интернет разогнан до 100 Мбит/с.

- Сегодня в квартирах по несколько смартфонов, компьютеров, телевизоров, системы видеонаблюдения, датчики «Умного дома» и прочие устройства, для которых нужен интернет. Потребность в нем растет постоянно, поэтому компания приняла решение разогнать скорость интернета в крупных населенных пунктах края. Инфраструктура «Ростелекома» имеет достаточные ресурсы для такого массового ускорения и отлично справляется с повышенными нагрузками, - рассказывает Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

На первом этапе в июне компания разогнала интернет для жителей краевой столицы. Далее апгрейд скорости был проведен еще в четырех крупных населенных пунктах края.

- Услуги «Ростелекома» у нас дома подключены довольно давно. Пользуемся интернетом, смотрим телевидение Wink, есть камера видеонаблюдения для контроля за детьми. Я уже задумывалась над тем, чтобы к учебному году поменять тариф на более скоростной. Теперь благодаря приятному бонусу от провайдера интернет у нас дома практически летает, и на семейном бюджете это никак не отразилось, - поделилась мнением Елена Иванченко, жительница Комсомольска-на-Амуре.

Узнать подробнее о наличии технической возможности, тарифах и условиях подключения услуг компании можно на сайте https://khabarovsk.rt.ru/ и по бесплатному номеру телефона 8 800-100-08-00.

* GPON (Gigabit passive optical network) - технология, которая позволяет подключить абонента по персональному волоконно-оптическому кабелю. Он заводится непосредственно в квартиру или частный дом.

**МЕ (Metro Ethernet) - технология, при которой оптический кабель заводится в здание, далее внутри до абонентов прокладывается медный кабель.

ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 миллиона, платного ТВ «Ростелекома» - 10,8 миллиона пользователей, из них свыше 6,3 миллиона - IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» - оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 миллиона абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) - готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за первое полугодие 2021 года составила 270,5 миллиарда рублей, OIBDA достигла 111,4 миллиарда рублей (41,2% от выручки), чистая прибыль - 23,0 миллиарда рублей.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».