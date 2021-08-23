Судебные приставы в Хабаровском крае арестовали рейсовый автобус Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Судебные приставы в Хабаровском крае арестовали рейсовый автобус. Предприниматель из района имени Лазо систематически не оплачивал штрафы в ГИБДД, сообщили в ФССП региона.

- В установленный судебным приставом срок должник не поспешил оплатить задолженности. Ввиду чего в отношении должника была применена санкция - взыскание исполнительского сбора. Кроме того, в результате направления запросов в регистрирующие органы установлено, что хабаровчанин имеет в собственности автобус, - рассказали в ведомстве.

В итоге приставы приехали к месту хранения автобуса и наложили арест. Предприниматель, которому он принадлежал, тогда понял, что останется без заработка на перевозках, и поспешил погасить долг. Сам явился к приставам и оплатил штрафы.

Арест с пассажирского автобуса был снят.

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