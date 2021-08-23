Рентген-аппараты на 1,5 миллиарда рублей закупили для комсомольских больниц Фото: Правительство Хабаровского края

Новые рентген-аппараты поступили в регион в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Четыре рентгена стоимостью более 1,5 миллиарда рублей уже доставили в городскую больницу №7, там установят сразу два аппарата - в травмпункте и поликлинике, в городской поликлинике №9 и территориальном клинико-диагностическом центре. Еще один рентген получит городская больница №3 уже в конце августа.

Всего в августе и сентябре 2021 года в медицинские организации Хабаровского края доставят семь флюорографов, девять маммографов, два компьютерных томографа, семь рентген-аппаратов. Их распределят по больницам Бикина, Вяземского, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Амурска, Советской Гавани, Охотска, Ульчского, имени Лазо и Хабаровского районов.

- В нашем учреждении работал рентген с 2010 года. Его износ составил 100%, он часто ломался. Сейчас его демонтировали, собственными силами отремонтировали. В конце недели должны установить новый аппарат, мы получим заключение Роспотребнадзора и сможем принимать первых пациентов. Новый рентген позволит проводить исследования более качественно, а также поможет обследовать больше жителей - от 30 до 60 человек ежедневно, - рассказал Антон Вологин, и.о. главного врача городской поликлиники №9.

Напомним, что в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края» до 2023 года в Хабаровском крае построят 40 новых объектов, в том числе 28 фельдшерско-акушерских пунктов и девять врачебных амбулаторий. Две поликлиники на 300 посещений в смену возведут в Бикине и селе Богородское Ульчского района, еще одну пристройку под компьютерный томограф - в селе Троицкое Нанайского района.

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