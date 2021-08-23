Погода в Хабаровске 24 августа 2021: небольшой дождь Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Последняя летняя неделя радует хабаровчан теплой погодой и освежающим дождиком. 24 августа в столице региона днем столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Ночью - до +19. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

На юге края местами пройдут кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +30 градусов. Ночью — до +20. Скорость юго-восточного ветра будет достигать 12 метров в секунду.

В центральных районах также местами кратковременные дожди. Днем от +23 до +30 градусов. Ночью от +10 до +19 градусов. Ветер юго-восточный 5-12 метров в секунду.

В северных районах местами кратковременные дожди. Днем от +15 до +28 градусов. Ночью от +10 до +17 градусов. Ветер юго-восточный 4-14 метров в секунду.

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