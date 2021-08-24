Число свободных коек для ковид-больных в Хабаровском крае резко сократилось Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае за сутки количество свободных коек для ковид-больных сократилось почти на сотню. Сейчас больницы готовы принять еще 363 пациента. Всего за последние 24 часа были выявлены 310 новых инфицированных.

В Хабаровске заболели 257 человек, в Хабаровском районе - 52, в Нанайском - один.

- Выздоровели 317 человек, 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Двое скончались, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 302 688 человек. Из них 253 539 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 72 696 случаев коронавируса:

66 500 человек выздоровели;

5232 находятся на лечении (1446 в стационаре, амбулаторно 4077);

Скончались 673 человека.

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