Число свободных коек для ковид-больных в Хабаровском крае резко сократилось
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Хабаровском крае за сутки количество свободных коек для ковид-больных сократилось почти на сотню. Сейчас больницы готовы принять еще 363 пациента. Всего за последние 24 часа были выявлены 310 новых инфицированных.
В Хабаровске заболели 257 человек, в Хабаровском районе - 52, в Нанайском - один.
- Выздоровели 317 человек, 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Двое скончались, - уточнили в пресс-службе ведомства.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 302 688 человек. Из них 253 539 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 72 696 случаев коронавируса:
66 500 человек выздоровели;
5232 находятся на лечении (1446 в стационаре, амбулаторно 4077);
Скончались 673 человека.
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