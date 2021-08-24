В китайском Фуюане возле Хабаровска затопило речной порт. Фото: скриншот с видео телеканала CCTV 13
Паводок в Хабаровском крае затронул не только города и села региона, но и расположенный рядом китайский город Фуюань. Там Амур поднялся выше критической отметки на 1 метр и 45 сантиметров и затопил речной порт. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV13.
Вода добралась до складов и плавучего крана. К паводку в городе готовились заранее. Не дожидаясь критического уровня воды в реке, работу порта остановили. Сейчас приемку и отправку грузов осуществляет расположенный выше по течению Амура порт Тунцзяна.
По прогнозам сотрудников МЧС Хабаровского края, ситуация стабилизируется в предстоящие две недели.
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