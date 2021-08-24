Путин дал команду на закладку боевых кораблей для ВМФ России в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

23 августа президент России Владимир Путин дал команду на закладку боевых кораблей для ВМФ России сразу на трех верфях - Амурском судостроительном заводе (АСЗ), Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге и Северном машиностроительном предприятии, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Церемония прошла в формате видеоконференции. Ее участником стал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Оба боевых судна будут отличаться многофункциональностью, компактностью, малозаметностью, автоматизацией корабельных систем и повышенной живучестью корабля. Фото: Правительство Хабаровского края

- Новые заказы для предприятия, это финансовая стабильность, загрузка минимум до 2028 года. Кроме корветов АСЗ строит еще и малые ракетные корабли для Тихоокеанского флота. Это создает условия для модернизации предприятия и позволяет рассчитывать на дополнительную поддержку. Ее пообещал нам председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время своего недавнего визита в Комсомольск-на-Амуре. Это в первую очередь касается строительства нового дока. Нынешний практически выработал свой ресурс. Сейчас Правительство России готовит документы, - рассказал Дегтярев.

Новыми корветами станут «Грозный» и «Буйный». И если у первого уже есть аналоги в регионе, то второй - абсолютная новинка с более современным вооружением и большими размерами. В правительстве отметили, что оба боевых судна будут отличаться многофункциональностью, компактностью, малозаметностью, автоматизацией корабельных систем и повышенной живучестью корабля.

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