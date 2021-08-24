Подросток в Хабаровске угодил под колеса иномарки
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске 23 августа иномарка сбила подростка. Девочка на велосипеде ехала по пешеходному переходу, когда угодила под колеса Mitsubishi, сообщили в ГИБДД города.
ДТП произошло около пяти вечера в районе дома №61 на Совхозной.
- Пострадал ребенок, девочка 2007 года рождения. У нее диагностированы ушибы и закрытый перелом большеберцовой кости. Она была направлена в детскую больницу, - добавили в пресс-службе ведомства.
Водителем оказался опытный автомобилист со стажем вождения свыше 20 лет. За рулем он был в трезвом виде.
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