Хабаровский транспорт с 1 сентября снабдят системой мониторинга перемещений Фото: Администрация Хабаровска

Весь общественный транспорт Хабаровска с 1 сентября можно будет отслеживать в режиме реального времени. В нем установят систему мониторинга «ЭРА-ГЛОНАСС». Распоряжение об этом было подписано 22 декабря 2020 года, сообщили в администрации города.

- Благодаря системе контролирующим органам будет проще отслеживать, сколько единиц транспорта вышло на маршруты, и есть ли перебои с графиком движения. Если владельцы транспортных средств по своим субъективным причинам все же не захотят устанавливать новые датчики, то они лишатся возможности совершать пассажирские перевозки, - сказал заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Прохорец.

Удобна система будет не только для представителей власти, но и для пассажиров. Они смогут легче планировать свои передвижения по городу, что в непогоду особенно актуально - не придется долго ждать нужный маршрут на остановке.

Что делать с перевозчиками, которые не установят систему, решат 25 августа на совместном совещании представителей министерства транспорта края, Ространснадзора и сообщества перевозчиков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.