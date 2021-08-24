Хабаровский транспорт с 1 сентября снабдят системой мониторинга перемещений
Фото: Администрация Хабаровска
Весь общественный транспорт Хабаровска с 1 сентября можно будет отслеживать в режиме реального времени. В нем установят систему мониторинга «ЭРА-ГЛОНАСС». Распоряжение об этом было подписано 22 декабря 2020 года, сообщили в администрации города.
- Благодаря системе контролирующим органам будет проще отслеживать, сколько единиц транспорта вышло на маршруты, и есть ли перебои с графиком движения. Если владельцы транспортных средств по своим субъективным причинам все же не захотят устанавливать новые датчики, то они лишатся возможности совершать пассажирские перевозки, - сказал заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Прохорец.
Удобна система будет не только для представителей власти, но и для пассажиров. Они смогут легче планировать свои передвижения по городу, что в непогоду особенно актуально - не придется долго ждать нужный маршрут на остановке.
Что делать с перевозчиками, которые не установят систему, решат 25 августа на совместном совещании представителей министерства транспорта края, Ространснадзора и сообщества перевозчиков.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;