Как в будни жителей Хабаровского края внедрят искусственный интеллект? Фото: Правительство Хабаровского края

Искусственный интеллект все более плотно входит в жизнь людей по всему миру. Роботы пишут музыку, создают видео, проводят операции и работают с большим объемом данных. Хабаровский край не остался в стороне - правительство региона утвердило стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Сделать это было необходимо до 1 сентября в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, которое он дал в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

- В наступающем десятилетии нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных, - отметил президент в ходе своего выступления.

Как отметили в правительстве, высокие технологии, прежде всего, будут работать для развития сферы образования, медицинских и социальных услуг. Главное - повысить уровень жизни людей. Уже к 2024 году власти намерены реализовать 35 проектов различной направленности.

Напомним, цифровая трансформация – одна из пяти национальных целей нашего государства. В рамках реализации стратегии стране необходимо к 2030 году достичь «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, до 95% увеличить долю массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 97% увеличить долю домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету, а также в четыре раза увеличить вложения в отечественные решения в сфере IT.

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