Украла пенсии покойных на миллион: начальник почтового отделения в Хабаровске пойдет под суд Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске 33-летняя начальница отделения местной почты пойдет под суд. Ее обвиняют в получении пенсий за трех умерших людей, сообщили в прокуратуре края.

- По версии следствия, обвиняемая, являясь начальником отделения почтовой связи №40, зная о смерти трех пенсионеров, не предоставила соответствующую информацию работникам Пенсионного Фонда России. С апреля 2017 года по март 2021 года она ежемесячно вносила в поручения на доставку пенсий за умерших лиц сведения о получении ими выплат, а денежные средства забирала себе, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По такой схеме она получила почти миллион рублей. Когда ее задержали, она признала свою вину. За мошенничество женщине грозит до шести лет колонии.

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