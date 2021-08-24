Хабаровские дзюдоисты выступят на Паралимпиаде в Токио Фото: Правительство Хабаровского края

24 августа, в день открытия Паралимпиады-2020 в Токио, за медали на ней поборются дзюдоисты из Хабаровского края. Виктор Руденко и Василий Кутуев выступят в весовых категориях до 66 и до 73 килограммов соответственно, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Известно, что Виктор Руденко представит всю Россию и Хабаровский край в частности в столице Японии 27 августа, Василий Кутуев - 28-го.

- Список участников уже есть, но жеребьевки еще не было. Все соперники сильные. До нашего старта осталось несколько дней, поэтому на тренировках мы уже работаем без нагрузки и не больше часа, - рассказал Василий Кутуев.

Для спортсмена это первая Паралимпиада. Его брат по команде, мастер спорта международного класса Виктор Руденко, уже имеет опыт выступлений на столь масштабных соревнованиях. В 2012 году он участвовал в Играх в Лондоне, а в 2016 году вошел в состав национальной сборной России на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

- Мы сконцентрировались на подготовке. Из «деревни» нас никуда не выпускают, возят только на тренировки. Но скучать не приходится, мы продолжаем усиленно готовиться к соревнованиям. Я доволен условиями, - сообщил Виктор Руденко.

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