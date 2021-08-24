В Хабаровске ликвидировали очередную зловонную свалку Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Индустриального района Хабаровска устали от того, что неподалеку от их домов находилась стихийная свалка. Переполненные мусором мешки кто-то набросал в одну кучу, так и не отправив на полигон. Тогда люди начали жаловаться во все инстанции, и в итоге вопрос был решен, сообщили в правительстве края.

- В ходе проверки инспекторами экологического надзора на пустыре в районе частного сектора было выявлено скопление мусора в виде пластиковых бутылок, пакетов, картонных коробок, остатков ветхой мебели и крупных сухих веток. Установить лиц, осуществивших сброс отходов на безлюдной территории, не представлялось возможным. Комитетом по управлению Индустриальным районом Хабаровска были приняты меры по ликвидации скоплений мусора, - рассказал заместитель начальника управления экологического надзора главного управления Михаил Ермолин.

Специалист пояснил: если нет возможности достучаться до управляющей компании, то стоит сразу обращаться в региональный госконтроль. И это касается не только вопроса вывоза мусора. Например, если возле вашего дома заросли травы, которую никто не косит, то, опять же, управу на недобросовестную управляющую компанию можно найти.

КОНКРЕТНО

Направить жалобу можно, обратившись напрямую по адресу: 680021, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43.

Также работает горячая линия 8 (4212) 40-23-40.

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