Водителя автобуса, который переехал пассажира в Хабаровске, отправили в колонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске вынесен приговор водителю маршрутки №33, по вине которого погиб человек. Автобус под управлением мужчины переехал пассажирку, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

ЧП произошло в декабре прошлого года. Водитель, прибыв на остановку, не дождался, пока женщина выйдет из салона и начал отъезжать с открытой дверью в салон. Пассажирка не удержалась на ногах и упала. На скользкой дороге ее затянуло под автобус.

- В результате водитель совершил наезд задним колесом на обе ноги потерпевшей. Не дождавшись сотрудников полиции, обвиняемый оставил место дорожно-транспортного происшествия. Потерпевшая скончалась в медицинском учреждении, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Когда мужчину задержали, он решил сознаться в содеянном. Суд приговорил его к шести годам колонии-поселения. За руль ему нельзя будет садиться еще два года. Приговор в аконную силу не вступил.

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