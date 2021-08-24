Двое туристов сорвались со скалы в Магаданской области. Фото: МЧС Магаданской области

В Магаданской области двое туристов сорвались со скалы в районе тропы «Черный ключ». Им чудом удалось выжить и позвать на помощь сотрудников МЧС.

Пострадавшими оказалась пара пенсионеров. Они увлеклись собиранием грибов и сошли с тропы. Вскоре поняли, что заблудились. Прошли еще немного, и женщина, случайно оступившись, упала вниз с обрыва. Ей удалось выжить - высота была небольшая. Спутник пострадавшей хотел ей помочь, но в итоге повис на дереве и не мог самостоятельно забраться назад. По счастливому стечению обстоятельств женщина добралась до своего мобильника и вызвала спасателей.

Обоих эвакуировали. Женщину доставили в больницу. Ей потребовалось хирургическое вмешательство врачей. Мужчина отделался растяжением руки и был отправлен домой.

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