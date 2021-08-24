Мужчина, пытавшийся задушить трехлетнего сына, любил выпить и стоял на учете в Хабаровском крае

Мужчину задержали и водворили в СИЗО Фото: Александр ГЛУЗ

История со зверским избиением трехлетнего ребенка в поселке Октябрьский обрастает новыми подробностями. Напомним, что Олег З. поссорился с женой из-за ревности и изрядно выпил. В пьяную голову мужчины пришла идея отомстить супруге через сына.

Олег стал бить трехлетнего мальчика, который громко рыдал от боли. Но слезы сына никак не трогали обиженного мужчину. Спустя несколько часов издевательств Олег попытался задушить собственного ребенка проводом. В этот момент в дом зашел дедушка малыша, он вырвал мальчика из рук обезумевшего отца, вызвал врачей и полицию.

Малыша отвезли в больницу с многочисленными ушибами по всему телу и черепно-мозговой травмой. Олега задержали и водворили в СИЗО. Где во время издевательств над ребенком была мать - неизвестно. СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Семья на карандаше в органах профилактики не была, но, как выяснилось, у Олега не безупречная биография. В 2019 году мужчина значился на учетах из-за злоупотребления спиртным, привлекался к административной ответственности.

Однако участковый, который должен проводить профилактику правонарушений, работу с семьей не вел. Комиссия по делам несовершеннолетних также не участвовала в жизни супругов и ребенка.

- В связи с ненадлежащей профилактической работой органов системы профилактики правонарушений и преступлений против несовершеннолетних прокурор района внес начальнику ОМВД России по Ванинскому району и председателю по делам несовершеннолетних представления. Результаты их рассмотрения находятся на контроле в прокуратуре района, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.

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