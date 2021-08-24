Купание подшофе: мужчина утонул в селе под Хабаровском Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сезон несчастных случаев на воде, как оказалось, еще не закончился. Буквально вчера, 23 августа, со дна водоема в поселке Переяславка спасатели подняли тело 39-летнего мужчины.

О пропаже товарища сообщили еще 22 августа. По словам очевидцев, изрядно выпивший мужчина решил искупаться и зашел в озеро Бамовское. Но выйти самостоятельно оттуда уже не смог.

- Первоначально поиски были организованы сотрудниками полиции и волонтерами, однако результатов они не дали. Для оказания помощи полиции в обследовании водоема на место предположительного происшествия выехала группа водолазов поисково-спасательного отряда села Ракитное ГУ МЧС России по Хабаровскому краю с необходимым имуществом, снаряжением, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Точное место, где именно пропал мужчина, очевидцы назвать не смогли. Водолазам пришлось обследовать дно как на глубоких участках, так и на заросшем мелководье. К вечеру 23 августа тело мужчины удалось найти.

Тело было передано сотрудникам полиции, которые и выяснят, был ли погибший на самом деле пьян в ту роковую ночь.

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