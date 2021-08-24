Погода в Хабаровске 25 августа 2021: без существенных осадков Фото: Борис КОКУРИН

Лето из Хабаровска в этом году не спешит уходить. 25 августа на всей территории региона будет стоять теплая погода. В столице края днем будет до +28 градусов, ночью до +19. Существенных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

На юге края ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем осадков не предвидится. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до +30. После заката ожидается до +19 градусов. Порывы юго-восточного ветра составят 7-12 метров в секунду.

В центральных районах местами кратковременные дожди. В Совгаванском и Ванинском районах - без осадков. Днем от +20 до +30 градусов. Ночью от +10 до +19. Теплый южный ветер будет дуть со скоростью 3-10 метров в секунду.

На севере края также стоит довольно теплая, а местами даже жаркая погода. Днем от +15 до +28, ночью от +9 до +18. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточных направлений 3-10 метров в секунду.

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