В Хабаровском крае растет число госпитализированных ковид-больных
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Хабаровском крае продолжает заметно сокращаться число свободных коек. В том, что дефицита не будет, сомнений нет - у больниц есть возможность развернуть дополнительные места. Сейчас стационары готовы принять еще 315 пациентов с COVID-19.
В регионе за сутки заболели 312 человек. Из них в Хабаровске - 154, в районе имени Лазо - 42, в Комсомольске - 26, в Совгаванском районе - 24, в Вяземском - 15, Бикинском - 11. На остальной территории края встречаются единичные случаи инфицирования.
- Выздоровели 315 человек, 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 13 подключены к аппаратам ИВЛ. Летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, - уточнили в пресс-службе минздрава Хабаровского края.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 304 319 человек. Из них 256 187 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 73 008 случаев коронавируса:
66 815 человек выздоровели;
5520 находятся на лечении (1494 в стационаре, амбулаторно 4026);
Скончались 673 человека.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;