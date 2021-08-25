В Хабаровском крае растет число госпитализированных ковид-больных Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае продолжает заметно сокращаться число свободных коек. В том, что дефицита не будет, сомнений нет - у больниц есть возможность развернуть дополнительные места. Сейчас стационары готовы принять еще 315 пациентов с COVID-19.

В регионе за сутки заболели 312 человек. Из них в Хабаровске - 154, в районе имени Лазо - 42, в Комсомольске - 26, в Совгаванском районе - 24, в Вяземском - 15, Бикинском - 11. На остальной территории края встречаются единичные случаи инфицирования.

- Выздоровели 315 человек, 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 13 подключены к аппаратам ИВЛ. Летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, - уточнили в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 304 319 человек. Из них 256 187 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 73 008 случаев коронавируса:

66 815 человек выздоровели;

5520 находятся на лечении (1494 в стационаре, амбулаторно 4026);

Скончались 673 человека.

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