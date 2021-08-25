Пьяный водитель насмерть сбил 10-летнего мальчика в Хабаровском крае

Пьяный водитель насмерть сбил 9-летнего мальчика в Хабаровском крае Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Бикине пьяный водитель сбил 10-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелейшие травмы и погиб на месте, сообщили в ГИБДД Хабаровского края.

Трагедия произошла 24 августа неподалеку от дома №179 на улице Лазо. Ребенок в этот момент ехал на велосипеде по пешеходному переходу.

- Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель легкового автомобиля совершил наезд на 10-летнего пешехода. Мальчик в дневное время двигался по пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений он погиб на месте, - рассказали в ведомстве.

Сейчас мужчина задержан. На него заведено уголовное дело. Решается вопрос об аресте.

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