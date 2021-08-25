«Ночь в кино»: хабаровчан ждут бесплатные кинопоказы и SWAP-вечеринка Фото: Министерство культуры Хабаровского края

28 августа в Хабаровске пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь в кино». Ее участников ждут бесплатные кинопоказы лучших российских фильмов года и SWAP-вечеринка, сообщили в министерстве культуры региона.

- В 15:00 в холле кинотеатра «Совкино» соберутся люди, неравнодушные к экологическим проблемам. Они проведут SWAP-вечеринку - мероприятие, где любой желающий может найти хозяина ненужным вещам и взять себе что-то нужное абсолютно бесплатно. В 17:00 в зале «Гранд Иллюзион» подведут итоги второго сезона экологического реалити-шоу «Настоящие», - рассказали в министерстве.

Что касается кино, то в зале «Гранд Иллюзион» в 20:00 начнется показ нашумевшей сказки Олега Погодина «Конек-Горбунок». А в соседних залах будет транслироваться семейная драма Александра Домогарова-младшего «Пальма».

Затем в 22:00 сказка сменится фильмом-катастрофой Алексея Нужного «Огонь», а тем, кто смотрел «Пальму», предложат пройти в залы «Мираж» и «Юбилейный», чтобы увидеть картину Погодина.

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