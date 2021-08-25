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Общество25 августа 2021 5:20

Отдохнуть на курортах смогут 30 педагогов Хабаровского края

Награды вручили за высокие баллы по ЕГЭ их учеников
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Отдохнуть на курортах смогут 30 педагогов Хабаровского края

Отдохнуть на курортах смогут 30 педагогов Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошла креативная сессия золотой лиги педагогов региона. Впервые 30 лучших работников среднего образования поощрили сертификатами на санаторно-курортное лечение. Такое решение принял врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- В этом году впервые по моей инициативе 30 учителей из разных уголков края получили особую благодарность от регионального правительства. Это сертификаты на санаторно-курортное лечение. Выбор простой - это педагоги, ученики которых показали самые лучшие результаты на Едином государственном экзамене за последние три года. В свою очередь министр образования и науки региона Виктория Хлебникова попросила меня сделать такое поощрение ежегодным. И я эту идею поддерживаю, - сообщил Михаил Дегтярев.

Глава региона добавил, что педагогическое сообщество делает все возможное, чтобы каждый ребенок региона, независимо от места проживания, мог развивать свои способности и таланты, получать качественное образование, иметь формулу успеха в будущей жизни.

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