Отдохнуть на курортах смогут 30 педагогов Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошла креативная сессия золотой лиги педагогов региона. Впервые 30 лучших работников среднего образования поощрили сертификатами на санаторно-курортное лечение. Такое решение принял врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- В этом году впервые по моей инициативе 30 учителей из разных уголков края получили особую благодарность от регионального правительства. Это сертификаты на санаторно-курортное лечение. Выбор простой - это педагоги, ученики которых показали самые лучшие результаты на Едином государственном экзамене за последние три года. В свою очередь министр образования и науки региона Виктория Хлебникова попросила меня сделать такое поощрение ежегодным. И я эту идею поддерживаю, - сообщил Михаил Дегтярев.

Глава региона добавил, что педагогическое сообщество делает все возможное, чтобы каждый ребенок региона, независимо от места проживания, мог развивать свои способности и таланты, получать качественное образование, иметь формулу успеха в будущей жизни.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.