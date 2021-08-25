Эти глаза напротив: мужчина убил собутыльника в Хабаровском крае за «неправильный» взгляд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском районе под суд пойдет 28-летний электромонтажник. Мужчина не смог обуздать свои эмоции и убил человека.

Дело было еще весной 2021 года. 29 мая в вагончике для работников АО «Ленгазспецстрой» в районе села Князе-Волконское сидели и распивали спиртные напитки 28-летний обвиняемый и его будущая жертва - 34-летний мужчина. В какой-то момент застолья электромонтажнику показалось, что как-то «не так» на него смотрит 34-летний собутыльник. Дальше - хуже. Электромонтажник поинтересовался, почему мужчина «неправильно» смотрит на него. Ответ его не удовлетворил, из-за чего завязалась ссора. В ходе конфликта молодой человек принялся бить мужчину руками, ногами и разными предметами. Всего он нанес не меньше 18 ударов.

- В результате полученных травм мужчина скончался в лечебном учреждении от черепно-мозговой травмы. Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Экс-электромонтажник может угодить за решетку на 15 лет.