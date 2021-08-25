К ремонту площади Блюхера готовятся в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске началась подготовка к масштабному ремонту площади имени Блюхера. В понедельник, 23 августа, городская администрация приступила к уборке. На время с площади исчезнут зеленые насаждения, бордюры, малые архитектурные формы. Кроме того, вскоре специалисты приступят к демонтажу старого покрытия площади и подведут коммуникации - водопровод, водоотведение и электрические сети.

- Работы на территории, которая располагается в границах улиц Ленина - Гамарника - Пушкина, будут выполняться без участия бюджетного финансирования. Подрядной организацией выступит АО «Технический заказчик - регион», которое выбрано инвестором для реализации проекта, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

В итоге уже в 2022 году хабаровчане смогут увидеть общественное пространство с точками для отдыха и зонами активности. Кроме того, в планах установить памятный знак Василию Блюхеру - маршалу Советского Союза, военному министру Дальневосточной республики.