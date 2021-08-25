В новый учебный год — вместе с сервисом «Лицей» от «Ростелекома». Фото: ПАО «Ростелеком».

Число пользователей ресурса выросло почти в четыре раза по сравнению с 2020 годом.

В преддверии старта школьных занятий «Ростелеком» предлагает ежемесячную подписку на ресурс за 199 рублей. До 31 августа 2021 года при оформлении подписки на одного ребенка второй получит доступ к «Лицею» до конца года в подарок.

В Хабаровском крае и ЕАО к «Лицею» подключено почти четыре тысячи учеников. За прошедший учебный год количество пользователей ресурса в этих регионах выросло в 3,5 раза.

- Сегодня онлайн-образование помогает детям качественно овладеть школьной программой и получить множество дополнительных знаний и умений. В «Лицее» можно самостоятельно изучить все темы школьной программы по индивидуальному графику, эффективно подготовиться к экзаменам и развить полезные навыки на тематических курсах. Контент, представленный в «Лицее», будет доступен школьнику круглосуточно в любом месте, где есть интернет, - рассказывает Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

«Лицей» предоставляет качественный образовательный контент для учеников 1-11 классов и позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. На платформе школьники могут повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме с помощью тренажеров и тестов, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Школьная программа поделена на три блока: начальная школа (1-4 классы), средняя (5-8 классы) и старшая (9-11 классы). Видеоуроки программы разработали и провели лучшие российские учителя, преподаватели, методисты, ведущие специалисты в сфере образования и науки.

В дополнение к школьной программе на платформе есть полезные развивающие курсы. В них ребята узнают о блокчейне и интернете вещей, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить финансовую грамотность, креативность, речевые и другие навыки. «Лицей» также помогает определиться с будущей профессией. В специальном курсе «Моя профессия» представлены наиболее популярные и востребованные современные профессии: маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн.

Чтобы принять участие в акции и получить в подарок бесплатную подписку на «Лицей» для второго ребенка, необходимо до конца августа оформить подписку на одного ребенка, создать аккаунт для второго ребенка, активировать подписку в одном из личных кабинетов, направить на почту lc@rt.ru электронные адреса и номера мобильных телефонов двух личных кабинетов платформы «Лицей». После этого активируется бесплатная подписка на втором аккаунте.

Оформив подписку, пользователи получают индивидуальное сопровождение от команды «Лицея», скидки от партнеров из лучших российских образовательных онлайн-проектов, доступ к электронной библиотеке знаний по всем предметам, к дополнительным курсам и развлекательным учебным материалам.

Узнать подробности о сервисе «Лицей» от «Ростелекома» и оформить подписку можно на сайте https://khabarovsk.rt.ru/lc.

ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 миллиона, платного ТВ «Ростелекома» - 10,8 миллиона пользователей, из них свыше 6,3 миллиона - IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» - оператор Tele2 Россия - является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 миллиона абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) - готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за первое полугодие 2021 года составила 270,5 миллиарда рублей, OIBDA достигла 111,4 миллиарда рублей (41,2% от выручки), чистая прибыль – 23 миллиарда рублей.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».