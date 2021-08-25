Россельхозбанк снижает ставки по «Ипотеке с господдержкой». Фото: АО «Россельхозбанк».

Предложение действует до 1 ноября 2021 года включительно.

«Ипотека с господдержкой» дает возможность приобрести жилую недвижимость по договору участия в долевом строительстве или по договору купли-продажи, заключенному с застройщиком. Заемные средства предоставляются на срок до 30 лет включительно, сумма кредита от 100 тысяч рублей до 3 миллионов рублей включительно.

Минимальная ставка по специальному предложению РСХБ в размере 5,3% годовых предоставляется при оформлении ипотеки на срок до 15 лет, а также страховании жизни, здоровья и временной утраты трудоспособности. Первоначальный взнос при этом составляет 50% и более от стоимости приобретаемой недвижимости.

- Запущенная в прошлом году льготная «Ипотека с господдержкой» стала хорошим подспорьем не только для рынка недвижимости, но и для россиян, которые задумались о приобретении жилья. Сейчас РСХБ делает планы о своей квартире еще больше реалистичными. Специальное предложение «Выбери свою ставку» позволяет каждому клиенту подобрать оптимальные условия кредита и сделать покупку недвижимости максимально простой и финансово комфортной, - отметила Юлия Деменюк, руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания «Россельхозбанка».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.