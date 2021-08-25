К каждому подход найдется: ресурсный класс для особенных детей открылся в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровской школе №47, которая находится по адресу Матвеевское шоссе, 23, открылся новый кабинет для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с диагнозом «аутизм». Посещать занятия смогут ребята из разных районов города, а не только из Авиагородка, сообщает «КП»-Хабаровск».

Здесь установлено специальное оборудование. На протяжении всего учебного года дети будут обучаться по общей программе. Однако отличаться от остальных класс будет подходом педагогов, здесь он индивидуальный.

- В новом классе будут учиться до 10 человек. Кабинет полностью адаптирован для особенных ребят. Здесь у нас есть специальные зоны отдыха, где дети могут расслабиться как физически, так и психологически. Ведь порой так важно переключить свое внимание с учебы на игры и отдых, - отметила Анна Юдина, учитель ресурсного класса.

На специальный класс из городского бюджета ушло 400 тысяч рублей. На всю сумму закупили интерактивные доски, компьютерную технику, мебель, предметы для игровой зоны, методические пособия и другие необходимые вещи для учебы. Интерьер и наполнение комнаты сотрудники городского управления образования обсуждали с родителями будущих учеников.

- Запрос на создание ресурсного класса пришел от родителей. Специальный кабинет нужен, чтобы детям с расстройствами аутистического спектра было проще социализироваться в обществе. После того, как они пройдут цикл обучения в этом классе и адаптируются к учебе, у многих из ребят появится возможность перейти уже в обычные классы, - прокомментировала ситуацию Татьяна Матвеенкова, начальник городского управления образования.

Также в новом кабинете продумана и внеклассная работа. После уроков с ребятами будут заниматься дефектологи, психологи и логопеды.