В Хабаровске наказали недобросовестного директора страховой конторы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Индустриального района Хабаровска провела проверку по поводу порядка рассмотрения обращений граждан о деятельности АО «Страховая компания «Колымская», сообщает «КП»-Хабаровск».

По итогам расследования было выявлено нарушение. Оказалось, что клиентка этой компании направила туда письменное обращение в виде претензии о некачественно оказанных ритуальных услугах. Женщине неправильно оформили полис страхования на случай смерти ее матери.

- Обращение зарегистрировали, но дальше дело не пошло. Письменный ответ на письмо местной жительницы не направлялся, что нарушает требования Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», - отметили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

На основании постановления президент страховой компании привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Ему назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.