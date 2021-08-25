Погода в Хабаровске 26 августа 2021: кратковременный дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Небольшой дождь поможет хабаровчанам освежиться 26 августа. Днем в столице региона будет до +27 градусов. Ночью температура воздуха понизится до +18 градусов. Ветер восточный будет дуть со скоростью от 4 до 10 метров в секунду.

На юге региона также ожидаются кратковременные дожди. Днем будет от +23 до +28 градусов, ночью от +14 до +19 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит от 7 до 12 метров в секунду.

В центральных районах местами пройдут кратковременные дожди. Существенных осадков не ожидается в Совгаванском и Ванинском районах. В светлое время суток будет от +20 до +29 градусов. Ночью от +11 до +18 градусов. Ветер восточный, юго-восточный будет дуть со скоростью 5-11 метров в секунду.

На севере края местами также ожидаются кратковременные дожди. Днем будет от +15 до +28 градусов, в темное время суток от +10 до +18. Ветер преимущественно восточный, юго-восточный от 5 до 12 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.