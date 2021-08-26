Доставка дроном: заключенным в Магаданской области пытались передать запрещенку по воздуху. Фото: УФСИН Магаданской области
В Магаданской области друзья местных заключенных решили изощренным способом передать им запрещенку: 25 мобильных телефонов. Для этого они задействовали дрон, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
О готовящемся нарушении в ИК-4 узнали заранее и ждали, когда беспилотник появится на горизонте. Фото: УФСИН Магаданской области
О готовящемся нарушении в ИК-4 узнали заранее и ждали, когда беспилотник появится на горизонте. В итоге дрон был перехвачен, а вместе с ним и пластиковая бутылка, набитая до отказа сотовыми телефонами.
Дрон был перехвачен, а вместе с ним и пластиковая бутылка, набитая до отказа сотовыми телефонами. Фото: УФСИН Магаданской области
- Запрещенные предметы злоумышленники пытаются доставить на территорию исправительного учреждения самыми изощренными способами, но несмотря на это сотрудники УФСИН России по Магаданской области пресекают попытки доставки предметов на территорию режимных учреждений, - отметили в ведомстве.
По данному факту проводится проверка.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;