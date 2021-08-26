Жителя Хабаровского края отправили в колонию за пьяную езду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Солнечного района Хабаровска отправили в колонию за пьяное вождение авто. Ему не только предстоит отбыть срок, но и лишиться права управлять машиной на два года, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

- Подсудимый, имея судимость за другие преступления, должных выводов для себя не сделал, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановлен сотрудниками ДПС в момент управления автомобилем, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ближайшие восемь месяцев мужчина проведет в колонии строгого режима. Также ему запрещено управлять транспортом в течение двух лет.

Приговор в законную силу не вступил, и у обвиняемого есть возможность обжаловать его.

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