Стало известно, какие дворы отремонтируют в Хабаровске в 2021 году Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровская администрация опубликовала полный список дворов, которые отремонтируют до конца 2021 года. Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил главам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре проинформировать жителей о том, какие дворы вошли в перечень.

В начале года в планах городской администрации был ремонт лишь 103 дворов. При этом ремонт на 78 территориях проводится за счет муниципального гранта. Его предоставляют на условиях долевого софинансирования. В данной ситуации доля из городского бюджета не должна превышать 67%.

В городе благоустройство дворов проводится в двух направлениях. При первом размер гранта не может превышать 1 миллион рублей. Средства идут только на капитальный или текущий ремонт двора многоквартирного дома. Второй вариант предполагает обустройство детских, спортивных и других зон отдыха, а также создание контейнерных, хозяйственных и площадок для складирования твердых коммунальных отходов. Размер гранта в данном случае не превышает 500 тысяч рублей.

Всего на ремонт дворов в 2021 году из бюджета администрации Хабаровска выделено 30,5 миллиона рублей, 42,4 миллиона рублей поступят из средств собственников. По программе «Формирование современной городской среды» 25,9 миллиона рублей выделено из городского бюджета, и 35,5 - из краевого. Также еще 300 миллионов рублей поступили в городскую казну на ремонт 127 дворов. Средства выделили благодаря инициативе Михаила Дегтярева.

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