Общегородской субботник пройдет в Хабаровске в сентябре
Фото: Администрация Хабаровска
В 2021 году в Хабаровске к уборке города планируют привлечь от 15 до 20 тысяч человек. Стартует месячник чистоты уже 6 сентября и продлится вплоть до 10 октября. В рамках месячника 25 сентября пройдет общегородской субботник.
- На городскую генеральную уборку выйдут все: студенты, школьники, военнослужащие, коллективы предприятий и организаций, сотрудники администрации Хабаровска, рабочие жилищных организаций и все неравнодушные, - сообщили в городском управлении ЖКХ.
В планах не только уборка, но и масштабное озеленение - высадят молодые деревья. Кроме того, в городе полностью ликвидируют 43 свалки и наведут порядок на 70 бесхозных территориях. Также в рамках месячника в некоторых частях города проведут ямочный ремонт. Не забудут в эти дни и об общественных территориях - парках и скверах. В свою очередь УК и ТСЖ предстоит привести в порядок дворовые территории.
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