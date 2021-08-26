Общегородской субботник пройдет в Хабаровске в сентябре Фото: Администрация Хабаровска

В 2021 году в Хабаровске к уборке города планируют привлечь от 15 до 20 тысяч человек. Стартует месячник чистоты уже 6 сентября и продлится вплоть до 10 октября. В рамках месячника 25 сентября пройдет общегородской субботник.

- На городскую генеральную уборку выйдут все: студенты, школьники, военнослужащие, коллективы предприятий и организаций, сотрудники администрации Хабаровска, рабочие жилищных организаций и все неравнодушные, - сообщили в городском управлении ЖКХ.

В планах не только уборка, но и масштабное озеленение - высадят молодые деревья. Кроме того, в городе полностью ликвидируют 43 свалки и наведут порядок на 70 бесхозных территориях. Также в рамках месячника в некоторых частях города проведут ямочный ремонт. Не забудут в эти дни и об общественных территориях - парках и скверах. В свою очередь УК и ТСЖ предстоит привести в порядок дворовые территории.

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