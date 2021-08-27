Тарифы на электричество снизятся в 13 районах Хабаровского края

Базовые тарифы на электроэнергию начнут работать в крае с 1 января следующего года Фото: Александра ШОПЕНКО

Выравнивающие энерготарифы начнут действовать в некоторых районах Хабаровского края. Плата за киловатт\час существенно снизится для нескольких сотен предприятий и социальных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Базовые тарифы на электроэнергию начнут работать в крае с 1 января следующего года. По прогнозам, среднероссийская плата за киловатт\час в 2022-м составит 6 рублей.

– Снижение тарифа коснется 360 компаний малого и среднего бизнеса и более 200 учреждений бюджетной сферы. Это Николаевский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский, Ульчский, Комсомольский, Вяземский. Хабаровский, Ванинский, Верхнебуреинский, Нанайский, имени Полины Осипенко и имени Лазо районы. Все территории, где электричество подается по децентрализованной схеме. В среднем тариф упадет в пять раз, а некоторых населенных пунктах – в пятнадцать, – сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора региона.

По задумке, механизм поможет предприятиям экономить на плате за электроэнергию, что повысит их рентабельность и снизит стоимость производимых товаров. Казне региона выравнивающие энерготарифы снизят затраты на содержание учреждений бюджетной сферы.