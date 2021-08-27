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Общество27 августа 2021 5:02

Новый рейс из Комсомольска соединит Дальний Восток и Сибирь

Самолеты начнут летать с 31 августа
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Из Комсомольска самолеты будут вылетать в 13:35 часов

Из Комсомольска самолеты будут вылетать в 13:35 часов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый рейс «Комсомольск-на-Амуре - Красноярск» запускает авиакомпания «Аврора». Маршрут будут обслуживать самолеты SSJ-100. Рейс из Города юности будет выполняться по вторникам и четвергам.

Из Комсомольска самолеты будут вылетать в 13:35 часов, прибытие в Красноярск в 14:50 часов. Обратно рейс будет отправляться на следующий день (в среду и пятницу). Время вылета из Красноярска - 05:15 часов, время прибытия в Комсомольск - 12:15 часов. Время местное. Заплатить за перелет придется от 5600 рублей в одну сторону.

- У комсомольчан появится возможность выезжать за пределы края, минуя Хабаровск, экономя время и деньги, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре авиакомпании по телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.